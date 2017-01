Door Julian Huijbregts, vrijdag 27 januari 2017 09:43, 3 reacties • Feedback

Toshiba heeft besloten om zijn geheugentak af te splitsen in een los bedrijf. Door een investeerder te vinden wil de fabrikant een financiŽle tegenslag compenseren die is ontstaan na de overname van een bedrijf dat kerncentrales bouwt. Het bedrijf blijft in handen van Toshiba.

Toshiba wil de geheugentak afplitsen en een aandeel van twintig procent verkopen aan investeerders voor omgerekend zo'n 1,6 miljard euro, schrijft Reuters. Die verkoop moet voor het einde van het financiële jaar, dat in maart afloopt, afgerond zijn.

Eerder gaf Toshiba al aan te overwegen om de divisie voor nandproductie af te splitsen, nu heeft de raad van bestuur die beslissing ook daadwerkelijk genomen. Het is nog niet bekend of er al een investeerder is, volgens geruchten heeft hdd-fabrikant Western Digital interesse.

Met de inkomsten uit de afsplitsing wil Toshiba een financiële klap opvangen die is ontstaan na de overname van een Amerikaans bedrijf dat kerncentrales bouwt. De verliezen zouden daarbij zijn opgelopen tot 6 miljard dollar. Het afsplitsen van de geheugentak is een van de maatregelen die Toshiba neemt om die tegenvaller op te kunnen vangen.

Toshiba en Western Digital hebben al onderlinge banden, die zijn ontstaan nadat WD vorig jaar SanDisk overnam. SanDisk en Toshiba hebben jarenlang samengewerkt bij de productie van flashgeheugen. Toshiba is na Samsung 's werelds grootste producent van nandgeheugen, dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld ssd's en smartphones.