Toshiba overweegt zijn geheugentak af te splitsen in een los bedrijf. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Volgens geruchten zou de Japanse gigant hiermee grote financiŽle tegenslagen willen compenseren.

Toshiba heeft toegegeven dat het overweegt zijn geheugenafdeling af te splitsen in een aparte tak, na eerdere geruchten hierover die door het Japanse blad Nikkei werden gepubliceerd. Het blad meent dat Toshiba met de verkoop van de geheugentak wil compenseren voor tegenslagen in de kernenergietak. Het bedrijf nam in 2015 een Amerikaans bedrijf over dat gespecialiseerd is in het bouwen van kerncentrales. Dat bedrijf wordt echter geteisterd door tegenslagen. Toshiba kondigde eerder aan dat het bedrijf hierdoor mogelijk een verlies van 500 miljard yen, omgerekend ruim 4 miljard euro, zou draaien.

Door het grote verlies en de daardoor gedaalde waarde de aandelen van het bedrijf, zou het alle mogelijkheden overwegen om extra geld binnen te halen. Nikkei schrijft dat Toshiba eigenaar zou blijven van de afgesplitste geheugentak, maar ongeveer twintig procent ervan wil verkopen aan een ander bedrijf, zoals Western Digital. Hierbij zou een bedrag tussen de 200 en 300 miljard yen gemoeid zijn, wat omgerekend ongeveer tussen 1,5 en 2,5 miljard euro is.

Toshiba en Western Digital hebben al onderlinge banden, die zijn ontstaan nadat WD Sandisk vorig jaar overnam. Sandisk en Toshiba hebben jaren samengewerkt bij de productie van flashgeheugen.