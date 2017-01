Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 20 januari 2017 09:28, 70 reacties • Feedback

Doordat de politie een groot aantal domeinnamen heeft laten verlopen, zijn verschillende rapporten in handen gekomen van een ethische hacker. Die registreerde de domeinnamen en kreeg de vertrouwelijke informatie zo toegemaild.

Onder andere de domeinnaam politiebrabantnoord.nl is verlopen, waardoor deze beschikbaar kwam voor anderen om te registreren. De ethische hacker Wouter Slotboom zette een aantal verlopen domeinnamen op zijn naam en kreeg zo onder meer het beveiligingsplan voor de kerstmarkt in Dordrecht toegemaild, naast andere vertrouwelijke rapporten.

Het probleem zit hem volgens Slotboom in de gewenning van agenten om te mailen naar bepaalde adressen. Voorheen mailden agenten naar adressen van domeinnamen per korps, inmiddels is dat naar naam@politie.nl. "'Iedereen die dagelijks mailt, maakt gebruik van automatische invoeging van mailadressen, waardoor je minder snel oplet naar wie je mailt. Als je gewend bent Kees te mailen op kees@politiebrabantnoord.nl, dan is dat ook de eerste suggestie die krijgt als je Kees opnieuw wilt mailen", zegt Slotboom tegen BNR.

Volgens hem is het probleem eenvoudig te verhelpen door de oude domeinnamen te behouden en door te linken naar @politie.nl. Hij zou de Nationale Politie al twee jaar geleden gewezen hebben op de risico's, maar die zou er niets mee gedaan hebben. De Politie stelt in een reactie dat er tot nu 3600 oude domeinnamen door de politie zelf zijn geregistreerd, maar dat er enkele tussendoor geglipt zijn. Ook legt de politie verantwoordelijkheid bij burgers en agenten, aangezien die van de domeinnaam @poltie.nl gebruik moeten maken.