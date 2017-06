Door Joris Jansen, woensdag 7 juni 2017 19:36, 26 reacties • Feedback

De Nederlandse politie heeft bekendgemaakt dat er woensdagochtend zes arrestaties hebben plaatsgevonden onder verdachten van internetoplichting. Dit was het gevolg van onderzoeken naar 59 meldingen van internetoplichting. Het gaat om oplichtingspraktijken via Marktplaats.

De zes opgepakte verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij het oplichten van een groot aantal slachtoffers. De politie meldt dat de arrestaties plaatsvonden in onder meer Oss, Lith, Eindhoven en Veldhoven. In veel gevallen worden de opgepakte personen verdacht van betrokkenheid bij het oplichten van slachtoffers die op Marktplaats met name kleding en elektronica hebben gekocht, maar de betaalde spullen nooit hebben gekregen. De politie zegt op korte termijn nog meer aanhoudingen te zullen verrichten.

De politie vermoedt dat de opgepakte verdachten zich al langere tijd hebben beziggehouden met de oplichtingspraktijken via het internet. Vermoedelijk kunnen de verdachten in verband worden gebracht met 268 zaken van oplichting, waarbij slachtoffers voor duizenden euro's zijn gedupeerd. De politie heeft beslag gelegd op waardevolle goederen, auto's en geld van de verdachten, waarmee onder andere wordt getracht om de slachtoffers zoveel mogelijk schadeloos te stellen of in ieder geval de illegale opbrengst van de verdachten af te nemen.

De politie heeft voor dit soort gevallen een landelijk meldpunt internetoplichting in het leven geroepen. Gijs van der Linden van dit meldpunt wijst daarbij wel op de eigen verantwoordelijk van internetconsumenten. "Kopers dragen nu eenmaal ook zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of een verkoper betrouwbaar is. Het is eenvoudigweg ondoenlijk om voor elke aangifte een onderzoek in te stellen. Dat doet de politie pas na meerdere aangiftes van een strafbaar feit tegen een persoon of bedrijf. Als wij voldoende aanknopingspunten zien, proberen we met speciale computerprogramma’s de hele oplichtingsketen in beeld te brengen", aldus Van der Linden.

In maart heeft de politie al 28 aanhoudingen verricht onder verdachten van internetoplichting. Voor een deel ging het om personen die ook producten via internetmarktplaatsen aanboden en deze vervolgens niet leverden. Daarnaast zijn er toen mensen opgepakt die de rol van 'geldezel' vervulden en hun bankrekening en pinpas beschikbaar stelden aan criminelen.