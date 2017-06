Door Joris Jansen, woensdag 7 juni 2017 19:01, 15 reacties • Feedback

Apple gaat het vanaf eind 2017 mogelijk maken om reparaties van bijvoorbeeld gebarsten iPhone-schermen ook te laten plaatsvinden in gecertificeerde reparatiecentra. Deze beslissing is genomen om de flink opgelopen wachttijden voor reparaties in bepaalde Apple Stores te verminderen.

Apple heeft naar verluidt speciale Horizon-machines voor de reparaties en deze worden tegen eind 2017 in 400 gecertificeerde externe reparatiecentra in 25 verschillende landen geplaatst. Dat hebben leidinggevenden van Apple gezegd tegen Reuters. Dat betekent dat Iphone-gebruikers in bepaalde landen voor bijvoorbeeld schermreparaties op termijn niet langer zijn aangewezen op de officiële Apple Stores.

Deze beleidswijziging komt op een moment dat een achttal Amerikaanse staten wetsvoorstellen hebben ingediend die een 'right to repair' introduceren. Volgens dit recht moeten elektronicafabrikanten reserveonderdelen en materiaal voor reparaties verstrekken aan onafhankelijke reparatiewinkels. Ook betekent dit recht dat de fabrikanten verplicht zijn handleidingen te verschaffen voor reparaties en diagnostische tests. Volgens Apple heeft deze wetgeving geen rol gespeeld in de beslissing om reparaties ook te laten uitvoeren buiten de Apple Stores.

Apple heeft vorig jaar al tests uitgevoerd met het laten uitvoeren van reparaties in onafhankelijke reparatiewinkels. Enkele van de speciale reparatiemachines zijn al in gebruik in Miami, San Francisco, London, Shanghai en Singapore. Onafhankelijke reparateurs in sommige landen waar Apple geen officiële winkels heeft, zullen als een van de eersten de beschikking krijgen over de machines. Het gaat dan in ieder geval om Colombia, Noorwegen en Zuid-Korea. Of bepaalde Nederlandse en Belgische reparatiecentra ook de Horizon-machines krijgen, is onduidelijk.

De Horizon-machines, waarvan Apple het bestaan officieel nooit heeft bevestigd, zijn nodig om lastige reparaties uit te voeren, zoals het herstellen van gebroken vingerafdrukscanners. Alleen deze machines kunnen ervoor zorgen dat een nieuwe vervangen vingerafdrukscanner door de processor wordt herkend en weer te gebruiken is.