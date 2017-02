Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 februari 2017 14:40, 5 reacties • Feedback

Apple iPhones waarvan het scherm door een derde partij is vervangen, zullen niet langer alle garantie verliezen. Klanten zullen alleen garantieproblemen krijgen als het probleem waarvoor ze de telefoon retourneren ook te maken heeft met dat scherm.

MacRumors komt met het nieuws op basis van een interne Apple-memo die ze te zien hebben gekregen. De echtheid hiervan is volgens de redactie geverifieerd bij meerdere bronnen. Het beleid zou in ieder geval van kracht worden in de VS en Canada, maar het is zeker niet uitgesloten dat andere landen hierin ook gewoon volgen.

Als een klant straks met een garantiekwestie naar een Apple Store gaat, wordt er eerst gecontroleerd of het apparaat nog onder de garantie valt en of het scherm van Apple zelf is of niet. Bij een probleem dat met een ongeautoriseerd scherm te maken heeft, kan een klant dit wel laten oplossen door Apple, maar dit gaat dan wel voor het vaste tarief dat gerekend wordt wanneer een apparaat buiten de garantieperiode valt. Bij andersoortige problemen met een iPhone met een door derden vervangen scherm, zal Apple straks mogelijk dus wel de klant gewoon helpen.