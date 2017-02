Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 09:56, 61 reacties • Feedback

De Chinese beeldschermfabrikant BOE investeert honderd miljard yuan, omgerekend zo'n 13,8 miljard euro, in de bouw van twee fabrieken voor het maken van oledschermen. Dat zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. Apple zou in gesprek zijn met de fabrikant.

Volgens de bronnen van Bloomberg is Apple al maanden aan het testen met oledschermen van BOE, maar heeft de iPhone-maker nog niet besloten of het de displays gaat gebruiken. Als Apple schermen van de Chinese fabrikant daadwerkelijk gaat toepassen in iPhones, zal dat vermoedelijk pas in modellen zijn die in 2018 uitkomen, schrijft het persbureau aan de hand van de tipgever.

Hoewel de gesprekken tussen Apple en BOE nog in een beginstadium verkeren, zou de Chinese schermfabrikant van plan zijn om twee fabrieken voor de productie van oledschermen te bouwen. Die komen te staan in de provincie Sichuan. BOE maakt al oledpanelen op kleine schaal. Met de nieuwe fabrieken zou de Chinese fabrikant de productie kunnen opschroeven en een alternatief kunnen bieden aan Apple voor de schermen van fabrikanten als Samsung, LG en Sharp.

Vermoedelijk zal Apple gebruikmaken van verschillende leveranciers van oledschermen als het deze displays in zijn iPhones gaat verwerken. Apple heeft nog geen iPhones met oledscherm gemaakt, maar volgens geruchten komt daar dit jaar verandering in. De verwachting is dat Apple drie iPhones uitbrengt en dat alleen het duurste model dit jaar een oledscherm krijgt.