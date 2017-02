Door Sander van Voorst, woensdag 15 februari 2017 09:55, 15 reacties • Feedback

Microsoft heeft laten weten dat het de maandelijkse ronde beveiligingsupdates, die op de tweede dinsdag van de maand vallen, heeft uitgesteld vanwege een probleem dat op het laatste moment is ontdekt. Verdere details geeft het Redmondse bedrijf nog niet.

In een mededeling liet Microsoft op dinsdag weten dat 'het op het laatste moment een probleem heeft vastgesteld dat problemen kan veroorzaken voor sommige gebruikers'. Het bedrijf zegt niet in staat te zijn geweest het probleem op tijd op te lossen, zonder verdere details over de aard van de complicatie bekend te maken. "Na alle opties te hebben afgewogen, is de beslissing genomen om de updates van deze maand uit te stellen", aldus Microsoft.

Begin deze maand presenteerden onderzoekers een bug in Windows, waardoor het systeem kan crashen als er verbinding wordt gemaakt met een kwaadaardige smb-server. Voor dit lek heeft Microsoft tot nu toe geen patch uitgebracht. Het is onduidelijk of dit lek verantwoordelijk is voor het uitstel. Een andere mogelijke verklaring is afkomstig van Johannes Ulrich van het Internet Storm Center. Hij acht het mogelijk dat de vertraging is opgetreden omdat Microsoft niet meer gebruikmaakt van security bulletins, maar deze maand de overstap maakt naar een security updates guide. Ook worden patches niet meer individueel uitgebracht, maar gebundeld.