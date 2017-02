Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 10:41, 13 reacties • Feedback

Asus werkt aan een nieuwe gamelaptop in de Republic of Gamers-serie die minder dan 2cm dik is. Dat maakt de fabrikant bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Ook zegt Asus dat het dit jaar een eigen all-in-one-vr-headset zal uitbrengen.

Volgens de presentatie die Asus gaf bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers moet de dunne gamelaptop een 'hero'-product worden. Daarmee sluit de laptop aan bij bestaande modellen als de ZenBook 3 Deluxe, ofwel de UX490, de Vivobook S, Vivobook Pro en ZenBook Flip UX370.

De nieuwe gamelaptop moet in het tweede kwartaal uitkomen. Vermoedelijk krijgt de laptop een GTX 10-gpu. Verschillende fabrikanten hebben al dunne laptops uitgebracht met een GTX 1060. MSI heeft een gamelaptop van 22mm dik met die videokaart en Razer stopt dezelfde gpu in zijn 18mm dikke Blade-laptop.

Asus toont in de presentatie ook dat er dit jaar een all-in-one-vr-headset uitkomt. Details over de bril ontbreken, maar de naam geeft aan dat het gaat om een product dat zelfstandig werkt, zonder tussenkomst van een computer of smartphone. Wanneer de headset verschijnt, is niet duidelijk.

In het afgelopen kwartaal behaalde Asus een omzet van 117 miljard Taiwanese dollar. Omgerekend is dat ongeveer 3,6 miljard euro. De omzet was daarmee vijf procent lager dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder.