Door Julian Huijbregts, vrijdag 19 mei 2017 10:43, 11 reacties • Feedback

Asus gaat op de Computex-beurs een laptop in de Republic of Gamers-serie aankondigen op basis van het AMD Ryzen Mobile-platform. Dat is op te maken uit een teaservideo van het merk. AMD voorziet zijn Ryzen Mobile-apu van een ge´ntegreerde Vega-gpu.

Het filmpje van Asus toont een RoG-laptop met op de achtergrond het AMD Ryzen-logo. Daaronder staat het bijschrift: "iets is ontwaakt". In de beschrijving van de video staat dat er iets groots op komst is en wordt er verwezen naar de Computex-beurs. Asus houdt op 30 mei zijn Republic of Gamers-persconferentie op de beurs in Taiwan. De presentatie zal live te volgen zijn via een stream.

Eerder deze week maakte AMD tijdens zijn Financial Analyst Day bekend dat de Ryzen Mobile-apu's in de tweede helft van 2017 naar laptops komen. Ook bevestigde AMD dat de Raven Ridge-apu's beschikken over een geïntegreerde Vega-gpu.

Specificaties van de apu's zijn nog niet vrijgegeven. Wel stelt AMD betere prestaties en een lager verbruik in het vooruitzicht ten opzichte van de Bristol Ridge-apu's. Asus is de eerste fabrikant die kenbaar maakt een Ryzen Mobile-laptop uit te gaan brengen.