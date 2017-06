Door Joris Jansen, vrijdag 2 juni 2017 10:27, 46 reacties • Feedback

Submitter: -The_Mask-

AMD heeft de processorprijzen van de Ryzen 7 1800X, 1700X en 1700 verlaagd. De prijzen van de Ryzen 7 1800X en die de Ryzen 7 1700X zijn bij Amerikaanse retailers met ongeveer twaalf procent verlaagd.

WccfTech heeft de verlagingen gezien bij Amazon en Newegg. Bij de eerstgenoemde retailer is de prijs van de Ryzen 7 1800X verlaagd van 499 naar 439 dollar. De prijs Ryzen 7 1700X is daar verlaagd van 399 naar 349 dollar en de Ryzen 7 1700 kost inclusief de Wraith Spire-koeler nu 299 in plaats van 329 dollar.

Eind april kreeg de Ryzen 7 1800X al een kleine prijsverlaging van zo'n 30 dollar; deze verlaging is terug te zien in de Pricewatch van Tweakers. De nieuwe prijsverlagingen lijken nog niet te zijn doorgevoerd in de Pricewatch; zo ligt de prijs van de Ryzen 7 1700X al enkele maanden rond de 400 euro.

Met deze prijsverlagingen speelt AMD mogelijk in op de komst van de eigen Ryzen Threadripper-serie of op aankomende concurrentie van Intel, bijvoorbeeld in de vorm van de processors uit de Kaby Lake X-lijn, de Core i7-7740X and i5-7640X. Threadripper is het nieuwe high-end desktop-platform van AMD, dat op het X399-platform de concurrentie aan moet gaan met Intels X99- en komende X299-platform. De Threadripper-processors komen deze zomer beschikbaar en zijn bedoeld voor wat AMD 'ultra-premium desktops' noemt.