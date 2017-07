AMD completeert AM4-platform met Ryzen 3 en Bristol Ridge-apu's

AMD heeft Ryzen 3 aangekondigd. Deze processorreeks omvat de instapmodellen in de Ryzen-serie, die over vier cores zonder smt beschikken. Daarnaast komende Bristol Ridge-apu's in de schappen te liggen en heeft de fabrikant aangekondigd zijn Wraith Max-koeler los te gaan verkopen.

Ryzen 3 wordt net als Ryzen 5 en 7 opgebouwd uit twee 'core-complexes', waarbij in totaal vier cores uitgeschakeld zijn, waardoor er nog vier functionele cores overblijven. Die cores zijn niet voorzien van smt , maar verschillen verder niet van de Ryzen 5- en 7-processors. Zo is er in totaal 8MB L3-cache en 512Kb L2-cache per core aanwezig. Beide processors kunnen bovendien gebruikmaken van AMD's xfr , waarbij de Ryzen 3 1200 zichzelf 50Mhz kan overklokken, tot 3,45GHz. De xfr-klok van de 1300X-processor is wat ruimer en loopt tot 3,9GHz.

Behalve Ryzen-processors kondigde AMD ook de beschikbaarheid van Bristol Ridge-processors aan. Die processors waren tot nu toe alleen in China en voor oems beschikbaar. Bristol Ridge omvat processors in de A-serie, met ingebouwde gpu, en Athlon-processors zonder igp. Aan de het rijtje processors dat al aangekondigd was voegt AMD nog drie stuks toe; de A6-9550, de Athlon X4 970 en de Athlon X4 940. Over de beschikbaarheid van die drie processors is nog niets bekend, de overige Bristol Ridge-processors moeten per direct te koop zijn.

Tot slot heeft AMD aangekondigd zijn Wraith MAX-koeler los te gaan verkopen. De koeler, die voorzien is van rgb-leds, wordt alleen bij de Ryzen 7 1700X en 1800X geleverd, maar volgens AMD was er veel vraag naar de koeler van gebruikers met andere processors. Daarom heeft de fabrikant besloten over te gaan tot losse verkoop. De koeler past volgens AMD op socket AM4, AM3+ en FM2+, maar zal gezien de montage met clips ook op oudere sockets passen. De Wraith Max komt 'binnenkort' beschikbaar voor een nog onbekende prijs. De Ryzen 3 1200-processor gaat 119 euro kosten, terwijl de 1300X voor 139 euro over de toonbank gaat. Beide cpu's zijn per direct te koop.

Model Cores/threads Klokfrequentie Tdp Ryzen 3 1200 4/4 3,1Ghz - 3,4GHz 65W 1300X 4/4 3,4GHz - 3,7GHz 65W Ryzen 5 1400 4/8 3,2GHz - 3,4GHz 65W 1500X 4/8 3,5GHz - 3,7GHz 65W 1600 6/12 3,2GHz - 3,6GHz 65W 1600X 6/12 3,6GHz - 4GHz 95W Ryzen 7 1700 8/16 3,0GHz - 3,7GHz 65W 1700X 8/16 3,4GHz - 3,8GHz 95W 1800X 8/16 3,6GHz - 4,0GHz 95W