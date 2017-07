Asus-gamelaptop met AMD Ryzen 7-cpu verschijnt in augustus voor 1799 euro

Asus brengt in augustus een Asus ROG Strix-laptop uit in de Benelux die van een Ryzen 7 1700-processor voorzien is. De octacore biedt hogere prestaties dan een mobiele Intel-cpu, maar verbruikt ook meer. De videokaart is de Radeon RX 580 van AMD.

Asus kondigde de Asus ROG Strix GL702ZC tijdens de Computex 2017 eind mei aan en brengt de gamelaptop in augustus naar de Benelux, zo bevestigt Asus Nederland. Het gaat om de eerste laptop met Ryzen 7 1700, een processor die eigenlijk voor desktops bedoeld is. De tdp bedraagt 65W, waar die van mobiele Intel-quadcores, zoals de veel voor gamelaptops gebruikte Core i7-7700HQ ,45W bedraagt. Afgaande op de synthetische benchmark Cinebench presteert de Ryzen 7 1700 aanzienlijk beter dan die Intel-chip, al is het verschil bij de singlecore-test klein.

De Asus ROG Strix GL702ZC beschikt verder over een AMD Radeon RX 580-videokaart. De hoeveelheid werkgeheugen is 32GB ddr4 en er zijn een hdd van 1TB en een m2-ssd van 256GB aanwezig. De laptop weegt 3 kilogram en de dikte is 3,2cm op het dunste en 3,4cm op het dikste punt. De capaciteit van de viercellige accu is 76WHrs maar niet bekend is wat de accuduur is. Het 17,3"-scherm met ips-paneel is mat uitgevoerd en toont de full-hd-resolutie met een maximale helderheid van 300cd/m². Het scherm biedt ondersteuning voor FreeSync 2.0 om tearing en stotteren van het beeld te voorkomen. De adviesprijs van de laptop bedraagt 1799 euro.