MSI brengt GT75VR-gamelaptop met 120Hz-scherm en mechanisch toetsenbord uit

MSI heeft drie 17,3"-gamelaptops in de GT75VR-serie uitgebracht. De behuizing is voorzien van een mechanisch toetsenbord van SteelSeries. Er zijn varianten met een GTX 1070, een 1080 of twee 1070's in sli. De grote laptops wegen tot 4,7kg.

MSI kondigt de laptops dinsdag aan op zijn website, maar de GT75VR-modellen zijn eind augustus ook al in de Pricewatch verschenen. Er zijn drie modellen: de Titan, Titan Pro en Titan SLI. Eerstgenoemde is de goedkoopste uitvoering met een GTX 1070-gpu, de Pro-versie heeft een GTX 1080 en de SLI-uitvoering is het model met twee GTX 1070-kaarten.

De twee goedkoopste modellen hebben een 17,3"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De responstijd is 3ms volgens de fabrikant. MSI spreekt van schermen met een grote kijkhoek, maar noemt het paneeltype niet. Het gaat waarschijnlijk om een tn-paneel, waar MSI eerder informatie over publiceerde. Het duurste model is voorzien van een 4k-ips-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz.

Alle GT75VR-laptops hebben dezelfde behuizing, met daarin een mechanisch toetsenbord van SteelSeries, dat is voorzien van rgb-verlichting. Iedere toets heeft zijn eigen rgb-led. De koeling maakt gebruik van tien tot twaalf heatpipes, afhankelijk van het model. MSI voorziet alle uitvoeringen van een 10Gbit-ethernetkaart en een usb-c-poort met thunderbolt 3-ondersteuning. De laptops hebben afmetingen van 428x314x58mm. De versies met één videokaart wegen 4,57kg; de sli-uitvoering weegt 4,73kg.