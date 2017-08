HP presenteert Omen X-gamelaptop met 4k-scherm en GTX 1080-gpu

HP heeft een 17,3"-gamelaptop in zijn Omen X-serie aangekondigd. De laptop wordt uitgerust met een Intel-processor die overgeklokt kan worden, een GTX 1080-gpu en een 4k-scherm, of een paneel met een 120Hz-verversingssnelheid bij een resolutie van 1920x1080 pixels.

HP heeft de specificaties van de Omen X-laptop in grote lijnen bekendgemaakt, maar noemt nog geen exacte configuraties. Mogelijk gebruikt de fabrikant de Intel Core i7-7820HK, een laptopprocessor die overgeklokt kan worden en ook in vergelijkbare laptops van concurrenten te vinden is.

De gpu is maximaal een GTX 1080, maar met welke andere videokaarten HP de laptop gaat uitrusten, is niet bekend. Voor opslag wordt er gebruikgemaakt van een pci-e-ssd, eventueel twee exemplaren in raid 0. Ook is er ruimte voor een hdd. HP zegt de warmteontwikkeling te lijf te gaan middels een vapor chamber-ontwerp met vier heatpipes van 3,5mm dik, die de hitte van de cpu en gpu afvoeren naar vier radiators die in de hoeken aan de achterkant zijn geplaatst.

In de laptop zit een mechanisch toetsenbord waarvan iedere toets is voorzien van een rgb-led. De toetsen hebben 2,5mm travel. Het uitvoeren van upgrades of aanpassingen moet eenvoudig gaan via luikjes die toegang geven tot de hdd, ssd's en het geheugen. Exacte details over de afmetingen en het gewicht van de Omen X-laptop heeft HP nog niet bekendgemaakt.

In de Benelux komt de Omen X-gamelaptop in oktober op de markt, voor een prijs vanaf 2999 euro. Welke configuratie HP voor die prijs levert is nog niet bekend.