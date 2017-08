Canon werkt aan PowerShot G1 X Mark III

Canon heeft een bluetooth-certificaat gekregen voor de PowerShot G1 X Mark III, een camera die nog niet is aangekondigd. De Mark II-versie van het toestel stamt uit 2014 en net als zijn voorganger was dat een compactcamera met een relatief grote sensor.

Over de nieuwe PowerShot G1 X Mark III zijn nog geen details bekend. Het Japanse Nokishita-blog ontdekte dat het modelnummer genoemd wordt op de bluetooth-website. Daaruit is op te maken dat het toestel draadloze functies krijgt. Waarschijnlijk combineert Canon bluetooth met wifi, voor het opzetten van een verbinding tussen een smartphone en de camera.

De eerste Canon PowerShot G1 X stamt uit 2012 en twee jaar later volgde een nieuw model, met kleine wijzigingen. Beide camera's hebben een zoomlens en een 1,5"-sensor. Daarmee is de sensor beduidend groter dan het 1"-formaat dat bijvoorbeeld in de Sony RX100-serie wordt gebruikt. Canon is later ook overgestapt naar het 1"-formaat andere modellen van de geavanceerde PowerShot-camera's. Of Canon in de PowerShot G1 X Mark III weer kiest voor een 1,5"-sensor is niet duidelijk.

Canon PowerShot G1 X Mark II