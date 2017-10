Canon introduceert PowerShot G1 X Mark III met aps-c-sensor

Canon heeft de PowerShot G1 X Mark III aangekondigd. De fabrikant heeft de camera in een kleinere behuizing dan zijn voorganger, de Mark II, geplaatst, en van een aps-c-beeldsensor voorzien.

Het is de eerste PowerShot-camera die Canon van een aps-c-beeldsensor voorziet. De Mark II heeft een 1,5"-sensor. De G1 X Mark III heeft afmetingen van 115x77,9x51,4mm en weegt 399 gram, inclusief geheugenkaart en accu. Daarmee is de camera 19 procent kleiner en 150 gram lichter dan de G1 X Mark II. Dat is wel ten koste gegaan van de zoomlens: bij het Mark III-model is een 24-72mm-lens aanwezig, waar de voorganger over een 24-120mm-versie beschikt.

Met een diafragmabereik van f/2.8-5.6 lijkt de Mark III het eveneens af te moeten leggen tegen de f/2.0-3.9 van de Mark II, maar hier zou de grotere sensor voor moeten compenseren. De nieuwe camera in de PowerShot G1 Mark-serie heeft een 24,2-megapixelsensor met met dualpixel-autofocus en ondersteunt een iso-bereik van 100 tot 25.600. De beeldprocessor is de Digic 7.

Verder is een oled-viewfinder met 2,36 miljoen beeldpunten aanwezig en is er een 3"-lcd die 270 graden te kantelen is. De camera kan 7 frames per seconde met continue autofocus schieten of 9 fps zonder. Daarnaast kan het toestel video op 60fps opnemen, tegenover maximaal 30fps van zijn voorganger. Ondersteuning voor 4k-video is er echter niet.

De PowerShot G1 X Mark III komt in november 2017 beschikbaar voor een adviesprijs van 1199 euro.