Door Julian Huijbregts, donderdag 6 april 2017 08:19, 13 reacties • Feedback

Canon heeft de EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM ge´ntroduceerd. De 1:1-macrolens is geschikt voor spiegelreflexcamera's met een aps-c-sensor en is aan de voorkant voorzien van een ring met leds om het onderwerp te verlichten.

De lensconstructie bestaat uit tien elementen in zeven groepen en het diafragma heeft zeven lamellen. Er is IS-beeldstabilisatie ingebouwd, die tot vier stops compensatie moet leveren. Voor autofocus heeft Canon de 35mm voorzien van een stappenmotor. De compacte macrolens schuift niet uit tijdens het scherpstellen.

Het kleine macro-objectief kan foto's maken met een vergroting van 1:1. Dat betekent dat een object van bijvoorbeeld 1cm breed ook exact 1cm breed op de sensor wordt vastgelegd. Om die vergroting te behalen moet er gefotografeerd worden vanaf de minimale scherpstelafstand van 3cm, gemeten vanaf de voorkant van de lens.

De 35mm f/2.8 Macro IS STM weegt 190 gram, is 56mm lang en heeft een diameter van 69mm. Aan de voorkant zit een filterdraad van 49mm. Canon geeft zijn nieuwe macrolens voor aps-c-camera's een adviesprijs van 439,99 euro.

Samen met de macrolens introduceert Canon een nieuwe compactcamera: de PowerShot SX730 HS met 40x optische zoom. Het toestel is voorzien van een 20,3-megapixelsensor van het 1/2,3"-formaat. De gestabiliseerde lens heeft een bereik van 24-960mm omgerekend naar kleinbeeld en een diafragma van f/3.3-6.9. Het 3"-scherm kan naar boven geklapt worden voor het maken van selfies. De SX730 HS heeft afmetingen van 110x64x40mm en weegt 300 gram. De camera krijgt een adviesprijs van 409,99 euro.