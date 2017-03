Door Julian Huijbregts, vrijdag 17 maart 2017 16:20, 3 reacties • Feedback

Sigma heeft de prijs en beschikbaarheid van zijn nieuwe 135mm f/1.8-objectief voor dslr's bekendgemaakt. De lichtsterke telelens krijgt een adviesprijs van 1599 euro en wordt vanaf mei geleverd.

Sigma Benelux verwacht dat winkels de 135mm f/1.8 voor 1400 tot 1500 euro zullen aanbieden, laat het bedrijf aan Tweakers weten. Sigma kondigde het objectief in februari aan, samen met een 14mm f/1.8 en een nieuw 24-70mm f/2.8-objectief. Van die objectieven is nog geen prijsinformatie bekend.

De 135mm f/1.8 DG HSM Art weegt 1130 gram, is 115mm lang en heeft een diameter van 91mm. De filterschroefdraad is 82mm en de behuizing is afgedicht tegen stof en vocht. Scherpstellen kan vanaf 88cm. De lens is opgebouwd uit dertien elementen in tien groepen; het diafragma heeft negen lamellen. Het autofocusobjectief is geschikt voor camera's met een fullframesensor. Sigma gaat het objectief uitbrengen met Canon EF-, Nikon F- en Sigma SA-lensvattingen.