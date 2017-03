Door Sander van Voorst, vrijdag 17 maart 2017 16:48, 5 reacties • Feedback

De politie-eenheid van het Duitse Wilhemshaven heeft twee personen gearresteerd, die ervan verdacht worden dat zij zich voordeden als Microsoft-supportmedewerkers. Zij boden een 'hulpdienst' aan voor slachtoffers waarvan de computer was vergrendeld.

In een mededeling laat de politie weten dat er bij de doorzoeking van een woning een man en een vrouw zijn gearresteerd. Zij zouden voor een groepering hebben gewerkt, die in verschillende landen actief is. Zo gaat de politie ervan uit dat de daadwerkelijke callcenters zich in het buitenland bevinden en dat de twee verdachten een Duitse tak zijn begonnen. Sinds oktober 2016 zouden de twee in totaal ongeveer 30.000 euro van 150 verschillende slachtoffers hebben buitgemaakt.

De werkwijze van de verdachten komt erop neer dat zij computers van slachtoffers vergrendelden, die in veel gevallen pornosites bezochten. Uit de berichtgeving van de politie wordt niet duidelijk of de computer daadwerkelijk via malware vergrendeld werd of dat het hier om zogenaamde 'scareware' ging. In dat laatste geval vindt er geen vergrendeling plaats, maar wordt de indruk gewekt dat dit het geval is. De slachtoffers kregen een waarschuwingsscherm te zien met daarop een 0800-nummer, dat zij konden bellen om 'hulp' te krijgen van de verdachten.

Slachtoffers moesten een bedrag betalen, voordat hun pc weer werd vrijgegeven, aldus de politie. De betalingen gingen naar Duitse bankrekeningen van de verdachten. Microsoft laat weten aan de opsporing te hebben deelgenomen.