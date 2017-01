Door Mark Hendrikman, dinsdag 31 januari 2017 16:53, 27 reacties • Feedback

De politie is in samenwerking met het lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool begonnen met een pilot genaamd 'Teenage Crimefighters'. Doel is om in kaart te brengen wat voor unieke kennis en vaardigheden tieners hebben die nuttig kunnen zijn voor rechercheurs.

In de pilot, die vijf maanden gaat duren, gaan 40 jongeren van 16 tot 18 jaar in een experimenteeromgeving bepaalde opdrachten uitvoeren om ik kaart te brengen wat zij kunnen betekenen voor de recherche. Zij gebruiken hierbij alleen openbaar toegankelijke bronnen, zoals sociale media.

De jongeren gaan onder andere details over misdaden op het internet opzoeken en de politie adviseren over hypes en trends. De casussen die zij voorgeschoteld krijgen, lopen uiteen van vermissingen tot gestolen voertuigen. Ook delen zij hun kennis over hoe de politie jongeren het beste kan bereiken in hun communicatie.

Op de eerste dag gaan de jongeren direct aan de slag met een actuele, lopende zaak. Het gaat om een poging tot moord in het Thialf-stadion in Heerenveen, eerder deze maand. De deelnemers gaan meedenken over de vragen die de politie nog heeft en zij gaan uitzoeken of ze nog amateurbeeldmateriaal van de moordpoging kunnen vinden. De veertig deelnemers zijn afkomstig van verschillende middelbare scholen in Noord-Nederland.