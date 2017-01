Door Sander van Voorst, maandag 16 januari 2017 15:41, 38 reacties • Feedback

De Nederlandse politie stuurt de slachtoffers van een eerder aangehouden man uit Leeuwarden e-mails met de oproep hun inloggegevens te veranderen. Het gaat om 20.000 personen van wie de gegevens op apparatuur van de man werden aangetroffen.

De politie laat weten dat niet duidelijk is of de gegevens daadwerkelijk zijn gebruikt, maar zegt de e-mails desondanks te versturen. De e-mailadressen zijn aangetroffen op de in beslag genomen apparatuur van de 35-jarige man. Uit het onderzoek van de Noord-Nederlandse politie-eenheid blijkt dat de man de gegevens gebruikte om online aankopen te doen, personen op te lichten en accounts op goksites aan te maken.

In oktober kwam de politie al met nieuws over deze zaak naar buiten. Toen bleek dat de man uit Leeuwarden was aangehouden. Hij bouwde webwinkels voor verschillende klanten en wist aan de hand van een script de inloggegevens van klanten van deze winkels te achterhalen. Daarmee deed hij zich bijvoorbeeld voor als zijn slachtoffer en vroeg hij via sociale media om geld aan vrienden en familieleden. Destijds maakte de politie bekend dat het dossier tegen de man ongeveer 140 zaken bevat, waarvan 80 in Noord-Nederland.