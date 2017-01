Door Sander van Voorst, maandag 16 januari 2017 15:14, 11 reacties • Feedback

De Raspberry Pi Foundation heeft de Compute Module 3 aangekondigd, die gebaseerd is op de hardware van de Raspberry Pi 3. Het bordje heeft een standaard ddr2-sodimm-formfactor en is bedoeld voor gebruik in verschillende producten.

De module is beschikbaar in twee versies. De eerste heeft een BCM2837-quadcore-processor aan boord met een kloksnelheid van 1,2GHz en beschikt over 1GB werkgeheugen. Daarnaast is 4GB flashgeheugen aanwezig. De tweede versie is een 'lite'-uitvoering, die over dezelfde processor en hetzelfde werkgeheugen beschikt, maar de opslag inruilt voor een sd-kaartinterface.

Deze uitvoering van de Compute Module is grotendeels backwards compatible met het ontwerp van de eerste uitvoering, waar de Raspberry Pi Foundation in 2014 mee kwam. Volgens de organisatie wordt deze versie niet overbodig en zal ze als een minder krachtige variant blijven bestaan naast de nieuwe producten. Het is de verwachting van Raspberry Pi-bedenker Eben Upton dat veel mensen naar de nieuwe variant zullen overstappen, schrijft PCWorld.

Het is niet de verwachting dat het model even populair wordt als de Raspberry Pi 3, die begin vorig jaar uitkwam. De organisatie verwacht een langzame en continue verkoop. Upton legt aan de site uit dat de nieuwe module ongeveer tien tot twaalf keer zo krachtig is als zijn voorganger. Daarmee stijgt ook het energiegebruik. Upton: "Als je de processors tot het uiterste brengt, trekt het bordje 4W." Ook in de slaapstand verbruikt de nieuwe versie meer energie, volgens Upton ongeveer 100mW.

De Compute Module mist aansluitingen die de normale Raspberry Pi wel heeft, bijvoorbeeld bluetooth, ethernet, wifi en hdmi. Deze zijn wel aan het bordje toe te voegen met de nodige connectors of met een breakout board dat over de nodige aansluitingen beschikt. Om dit mogelijk te maken komt de Raspberry Pi Foundation met een nieuwe versie van het breakout board.

De nieuwe versie van de Compute Module is onder andere te vinden in monitors van NEC en is verkrijgbaar voor ongeveer 30 dollar of 25 dollar voor de lite-versie. De duurdere versie komt daarmee op rond 34 euro inclusief btw. De prijs van de originele module is verlaagd naar 25 dollar.