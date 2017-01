Door Sander van Voorst, maandag 16 januari 2017 14:08, 51 reacties • Feedback

Het Nostalrius-team heeft zijn opvolger Elysium gevraagd te stoppen met het gebruik van zijn bestanden voor het draaien van een klassieke WoW-server. Nostalrius had deze eerder overgedragen, nadat het zelf was gestopt met zijn server.

In een bericht schrijft een lid van het Nostalrius-team dat het altijd de bedoeling was om een thuis te bieden aan spelers die de 'vanilla'-versie van World of Warcraft prefereren. Daarbij zou Nostalrius er altijd naar hebben gestreefd om een officiële Blizzard-server voor elkaar te krijgen. Dat is tot nu toe niet gelukt. De beslissing om Elysium te vragen ermee op te houden, is genomen omdat tot nu toe slechts tien procent van de Nostalrius-spelers naar de nieuwe server is overgegaan en deze server inmiddels bekendstaat als een 'piraten'- in plaats van fanserver.

Daardoor meent Nostalrius in zijn missie gefaald te zijn en zegt het dat het door de overdracht aan Elysium juist moeilijker is geworden om zijn doelen te bereiken. Daarom vraagt het Elysium te stoppen met het gebruik van de in november overgedragen gegevens. Elysium zegt in een reactie gehoor te zullen geven aan het verzoek. Daarnaast zegt het zijn eigen Anathema-server op te zetten, die 'hetzelfde of beter' moet zijn dan Nostalrius.

Nadat alle data sinds de start van Elysium is overgezet, worden alle Nostalrius-gegevens gewist. Elysium stelt dat het 'de fakkel van Nostalrius heeft overgenomen en niet van plan is om deze te doven' en komt met eigen cijfers over de populariteit van zijn servers. Het schrijft dat 52 procent van alle Nostalrius-acccounts in zestien dagen zijn overgezet. Daarnaast zouden 17.000 spelers bij de opening van de server online zijn geweest. Verdeeld over vier realms zijn dat 30.500 spelers.

Nostalrius draaide lange tijd een vroege versie van Word of Warcraft, totdat de server op last van Blizzard vorig jaar offline werd gehaald. Daarna gaf het de broncode van zijn serversoftware door aan Elysium, dat zijn eigen variant opende op 17 december. De server is populair bij spelers die de klassieke versie van WoW willen spelen. Blizzard voorziet zelf niet in een mogelijkheid om het spel op die manier te spelen en gaf tijdens zijn laatste BlizzCon-evenement aan dat er niets nieuws over dit onderwerp was te melden. Een petitie om klassieke WoW-servers te introduceren leverde vorig jaar bijna 280.000 stemmen op.