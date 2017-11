World of Warcraft krijgt Classic-servers en nieuwe uitbreiding

Blizzard heeft aangekondigd dat het klassieke servers beschikbaar zal stellen voor World of Warcraft. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan eens wens die al langer binnen de community bestaat. Er komt een nieuwe WoW-uitbreiding met de naam Battle for Azeroth.

Behalve een video heeft Blizzard geen verdere details over de Classic-server naar buiten gebracht. De ontwikkelaar wil in de toekomst meer informatie delen. Een variant van World of Warcraft die teruggaat naar de originele versie van de game staat al langer op de wenslijst van fans. Er bestonden onofficiële servers, waarvan Nostalrius een bekende was. Die moest vorig jaar offline na een actie van Blizzard. De bestanden werden door het team overgedragen aan Elysium; een beslissing waar het later op terug zou komen. Blizzard zei vorig jaar dat het een alternatief voor klassieke servers overwoog.

Classic-trailer

Daarnaast vond op BlizzCon de aankondiging van de nieuwe World of Warcraft-uitbreiding Battle for Azeroth plaats. Die speelt zich af binnen de gebieden Kul Tiras en Zandalar, waar nieuwe raids en dungeons te vinden zijn. Spelers kunnen hun personages tot maximaal level 120 van xp voorzien. Nieuwe of bestaande personages kunnen meteen een boost naar level 110 ontvangen, aldus Blizzard. Ten slotte kunnen spelers deelnemen aan zogenaamde Warfronts; dat zijn gevechten met twintig deelnemers waarbij ze strategische posities moeten innemen.

Battle for Azeroth-trailer

World of Warcraft was niet de enige game die vernieuwingen ondergaat. Zo kondigde Blizzard aan dat StarCraft II later deze maand gratis speelbaar zal zijn en introduceerde de ontwikkelaar een nieuwe map aan voor Overwatch, samen met de hero Moira. In Heroes of the Storm introduceert Blizzard de bekende personages Hanzo en Alexstrasza. De nieuwe Hearthstone-uitbreiding draagt de naam Kobolds & Catacombs, die een nieuwe mechanic met de naam recruit introduceert. Daarnaast kunnen spelers in singeplayer zogenaamde Dungeon Runs uitvoeren, waarbij ze beginnen met een hero en een verzameling van tien kaarten. Daar komen in de loop van de run steeds meer kaarten bij.