Blizzard maakt StarCraft II vanaf 14 november gratis speelbaar

Blizzard heeft tijdens zijn jaarlijkse BlizzCon-evenement aangekondigd dat het zijn rts StarCraft II vanaf 14 november gratis speelbaar maakt. De singleplayer-campagnes, zoals Heart of the Swarm, moeten nog wel aangeschaft worden.

Blizzard schrijft dat de singeplayercampagne van Wings of Liberty gratis speelbaar zal zijn. Hetzelfde geldt voor de multiplayer, waarin spelers zonder betaling bovendien toegang hebben tot de uitbreidingen Heart of the Swarm en Legacy of the Void. Voor de singleplayer-gedeeltes van deze uitbreidingen en Nova Covert Ops moet nog wel betaald worden. Dat kan individueel of in een bundel.

Spelers die alle campagnes op 31 oktober al in hun bezit hadden, krijgen een speciale Ghost-skin. Voor spelers die alleen Wings of Liberty hebben, betekent de wijziging dat ze gratis Heart of the Swarm tot hun beschikking krijgen. Om toegang te krijgen tot de uitbreidingen in multiplayer moeten spelers eerst tien keer een 'first win of the day' halen in unranked of in een potje tegen de ai. De co-op commanders blijven slechts gratis tot aan level vijf, met uitzondering van Raynor, Kerrigan en Artanis.

Blizzard bracht StarCraft II oorspronkelijk zeven jaar geleden uit. Eerder maakte het bedrijf de voorlopers StarCraft en Brood War gratis speelbaar.