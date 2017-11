Gerucht: Broadcom is geïnteresseerd in overname van chipmaker Qualcomm

Volgens bronnen van Bloomberg en The Wall Street Journal is chipfabrikant Broadcom ge´nteresseerd in de overname van Qualcomm. Er zou echter nog geen definitieve overeenstemming zijn bereikt. Qualcomm is bezig met de overname van NXP.

Een bron die bekend is met de plannen van Broadcom laat aan The Wall Street Journal weten dat de chipmaker nog dit weekend zijn bod op de Amerikaanse chipmaker zou kunnen uitbrengen. De onderneming heeft momenteel een waarde van 90 miljard dollar, omgerekend ongeveer 77,5 miljard euro. Er zou geen garantie zijn dat Qualcomm eveneens geïnteresseerd is in de overname. Bloomberg meldt dat het eveneens Amerikaanse Broadcom in gesprek is met adviseurs en dat de potentiële overname de grootste overname van een chipfabrikant zou zijn.

Qualcomm is momenteel bezig met de overname van het Nederlandse NXP, waarvoor het 43 miljard euro betaalde. Die overname moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Volgens Bloomberg zijn bovendien niet alle aandeelhouders blij met de overname. Het is onduidelijk wat een overname door Broadcom voor die lopende zaak zou betekenen.

Daarnaast is Qualcomm verwikkeld in verschillende rechtszaken met Apple. Donderdag werd bekend dat de chipmaker Apple aanklaagde omdat het contractbreuk gepleegd zou hebben met betrekking tot softwarelicenties. De strijd met Apple heeft de winst van Qualcomm doen verdampen, bleek bij de kwartaalcijfers van het bedrijf.