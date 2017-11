Marvell en Cavium onderhandelen over overname

Marvell zou in vergevorderde onderhandelingen zijn met Cavium over een overname. Als de gesprekken tot een acquisitie leiden, zou een chipbedrijf met een marktwaarde van 14 miljard dollar ontstaan, omgerekend 12 miljard euro.

Een overname zou in de komende weken bekendgemaakt kunnen worden, schrijft de Wall Street Journal op basis van bronnen die bekend zijn met de gesprekken. Marvells marktwaarde bedraagt zo'n 9 miljard dollar, die van Cavium ligt rond de 4,6 miljard dollar.

Marvell is gevestigd in Bermuda maar heeft zijn hoofdkantoor in Santa Clara in de VS. De fabrikant maakt met name chips voor harde schijven, ssd's en printers en het bedrijf probeert zich steeds meer op internet-of-things en automotive te richten. Het in het Amerikaanse San Jose gevestigde Cavium is met zijn ARM- en MIPS-chips name groot op de markt voor switches, routers en beveiligingsapparatuur.

Het is de tweede grote potentiële overname in de chipindustrie waar momenteel over gesproken wordt. Vrijdag werd bekend dat Broadcom waarschijnlijk een bod wil uitbrengen op Qualcomm, dat zelf nog afwacht of zijn geplande overname van het Nederlandse NXP door mag gaan.