De Amerikaanse mededingingsautoriteiten hebben Qualcomm toestemming gegeven om het Nederlandse chipbedrijf NXP over te nemen. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen voor het afronden van de overname, die eind 2017 wordt verwacht.

Qualcomm maakt bekend dat de periode uit de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976 verstreken is. De Amerikaanse wet stelt deze periode na het bekendmaken van overnameplannen verplicht om mededingingsautoriteiten in de gelegenheid te stellen aanvullend onderzoek te doen en informatie op te vragen.

Qualcomm maakte eind oktober vorig jaar bekend NXP te willen overnemen, voor een bedrag van ongeveer 43 miljard euro. Nu de Amerikaanse autoriteiten toestemming hebben verleend, is de afronding dichterbij, maar eerst moeten mededingingsautoriteiten in andere landen nog goedkeuring geven. De verwachting van Qualcomm zelf is dat de overname eind 2017 definitief afgerond kan worden.

Het gaat om de grootste overname in de chipsector tot nu toe, die Qualcomm minder afhankelijk moet maken van de smartphonemarkt. NXP is marktleider op het gebied van chips voor auto's en neemt een belangrijke positie in bij de levering van chips voor het internet-of-things.