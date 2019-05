NXP koopt wifi- en bluetooth-bedrijfstak van Marvell Technology Group

De Nederlandse chipmaker NXP is van plan om de wireless-divisie van Marvell Technology Group op te kopen. Daarvoor betaalt het een bedrag van ongeveer 1,76 miljard dollar, met als doel om het aanbod op het gebied van wifi- en bluetooth-chips uit te breiden.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een statement dat door NXP is vrijgegeven. De bedoeling is om de overname van de wifi- en bluetooth-divisie van Marvell in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden. Na de overname wil NXP de divisie laten groeien en de omzet verdubbelen van 300 miljoen dollar naar 600 miljoen dollar.

De door NXP aangekochte wireless-divisie van Marvell maakt voornamelijk chips voor draadloze verbindingen voor het bedrijfsleven. Daarbij gaat het onder meer om bedrijven in de auto- en communicatie-industrie.

Volgens NXP is er de afgelopen jaren niet voldoende geïnvesteerd in wifi-producten, onder meer omdat het bedrijf dacht te worden overgenomen door Qualcomm in een deal waar tientallen miljarden mee gemoeid waren. Die deal ging echter niet door, waardoor NXP weer een eigen koers moest gaan varen. Eind vorig jaar noemde het bedrijf nieuwe overnamegesprekken met Qualcomm 'niet meer relevant'.