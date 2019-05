Samsung komt met update voor Galaxy S10 na prestatieproblemen

Samsung heeft een update voor zijn Galaxy S10-serie teruggetrokken nadat gebruikers problemen meldden met de prestaties van de software. Er lijkt echter al een nieuwe versie te zijn ontwikkeld, die inmiddels bij sommige gebruikers is aanbeland.

Het gaat om de softwareversie G97xFXXU1ASE5, die door Samsung kortgeleden beschikbaar is gemaakt voor de gehele Galaxy S10-serie; daarbij gaat het dus niet alleen om de gewone S10-versie, maar ook om de Plus- en e-variant. Na release kwamen er al snel klachten van gebruikers die klaagden over haperingen in de software en slecht presterende apps, zo meldden onder andere gebruikers van de smartphone op Gathering of Tweakers.

Inmiddels is de bewuste software-update van de updateservers van Samsung gehaald. Sam Mobile rapporteert echter dat er in Zwitserland al een nieuwe versie wordt aangeboden die de problemen zou moeten verhelpen. Zwitserland was tevens het eerste land waarbij de inmiddels teruggetrokken update werd aangeboden, waardoor Samsung aan nieuwe cyclus bezig lijkt te zijn, en waardoor Belgische en Nederlandse gebruikers de software ook binnenkort kunnen verwachten. Een Tweaker die de update al handmatig heeft geïnstalleerd, stelt dat problemen daadwerkelijk zijn opgelost.

Het is niet de eerste keer dat een update van Samsung kortstondig terug wordt gehaald. In veel gevallen werd er binnen afzienbare tijd een nieuwe versie gepubliceerd.