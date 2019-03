Spotify wordt voorgeïnstalleerd op Galaxy S10-toestellen

Spotify heeft bekendgemaakt dat het een eerder overeenkomst met Samsung heeft uitgebreid, als gevolg waarvan de muziek-app standaard zal worden voorgeïnstalleerd op alle Galaxy S10-versies, de Galaxy Fold en bepaalde toestellen uit de Galaxy A-serie

Spotify meldt dat zijn app wordt voorgeïnstalleerd op de Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5g, Galaxy Fold en bepaalde Galaxy A-toestellen. Dit kan per regio verschillen, maar het gaat in ieder geval om 'miljoenen nieuwe Samsung-smartphones' die standaard worden voorzien van de Spotify-app. Dit gebeurt vanaf vrijdag.

Daarnaast is er een actie waarbij nieuwe Amerikaanse Spotify-gebruikers met Samsung-toestellen in aanmerking komen om zes maanden gratis gebruik te maken van Spotify Premium. Dit geldt echter alleen voor de VS en niet voor andere werelddelen.

Het voorinstalleren van Spotify op nieuwe Samsung-telefoons is het resultaat van de uitbreiding van de in augustus tussen Samsung en Spotify gesloten overeenkomst. Als gevolg daarvan kwam Spotify onder meer beschikbaar bij smart-tv's van Samsung en werd het nog dieper geïntegreerd in Bixby. Dat laatste betekent dat als een gebruiker aan de stemassistent naar muziek vraagt, dan zoekt Bixby standaard in Spotify.