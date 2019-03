Duitse minister: door de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn komen er uploadfilters

De Duitse federale minister van Justitie, Katarina Barley, stelt dat de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn zonder meer zal leiden tot de instelling van uploadfilters. Daarmee bevestigt ze de vrees van critici, die stellen dat artikel 13 voor uploadfilters gaat zorgen.

Katarina Barley zegt 'dat ze geen andere technische maatregelen kent waarmee het mogelijk is om schendingen van licenties te voorkomen', schrijft onder meer Heise. Daarmee komt het erop neer dat er uploadfilters gaan verschijnen, aldus de Justitie-minister van de Duitse partij SPD.

De Duitse minister gaf eerder aan dat ze liever zag dat artikel 13 geen deel zou uitmaken van de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn, maar ze stelt ook dat het hoog tijd is dat er op Europees niveau vernieuwde auteursrechtelijke regels komen en dat dit belang voorbij gaat aan de discussie over artikel 13. Volgens haar zorgt de richtlijn onder meer voor betere contractuele voorwaarden voor artiesten en contentmakers.

Artikel 13 zorgt ervoor dat platforms aansprakelijk worden als gebruikers auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden. Critici stellen dat dit regime leidt tot het instellen van uploadfilters, omdat anders veel te snel aansprakelijkheid op de loer ligt.

Tussen 25 en 28 maart zal tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement definitief over de richtlijn gestemd worden. Eerder werd achter gesloten deuren al overeenstemming bereikt over de vernieuwde auteursrechtrichtlijn.

Inmiddels hebben een kleine vijf miljoen mensen de petitie tegen artikel 13 ondertekend. Volgens een website hebben inmiddels honderd Europarlementariërs aangegeven tegen de richtlijn te gaan stemmen. Naar verluidt gaat de Duitse Wikipedia-site op 21 maart op zwart uit protest tegen de nieuwe regels.