Petitie tegen EU-artikel over 'uploadfilter' is 4,5 miljoen keer ondertekend

Een petitie die zich richt tegen artikel 13 van de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn is inmiddels meer dan 4,5 miljoen keer ondertekend. Dit artikel verplicht internetplatforms om te voorkomen dat er zomaar auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden geüpload.

De petitie, die op de website Change.org is te vinden, is inmiddels bijna 4,56 miljoen keer ondertekend. De website savetheinternet.info, die is gemaakt door een groep internetactivisten, zit achter de petitie. Deze groep maakt zich vooral zorgen om artikel 13, dat volgens hen zal leiden tot uploadfilters die ook content zullen blokkeren die beschermd is op grond van wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht. De petitie is zeven maanden geleden opgestart en gaat tot maximaal 6 miljoen handtekeningen.

De initiatiefnemers van de petitie zeggen dat de recente afkeuring van een concepttekst van artikel 13 geenszins betekent dat het verhaal ten einde is. De vrijwilligers achter de petitie melden dat het Europarlement er nu over discussieert en dat het aan dit orgaan is of er amendementen moeten worden ingediend voor de EU-auteursrechtrichtlijn.

De vrijwilligers richten zich overigens ook tegen artikel 11 van de richtlijn. Dit artikel wordt ook wel aangeduid met de term 'linkbelasting' en introduceert een nieuw recht voor uitgevers van perspublicaties, waarmee ze bijvoorbeeld een vergoeding kunnen vragen voor het overnemen van hun teksten. Volgens de initiatiefnemers zal dit het financiële einde betekenen voor veel nieuwsportalen en uitgevers.