EU-wettekst over omstreden uploadfilter en linktaks is definitief

Onderhandelaars van de Europese Raad, het Europarlement en de Europese Commissie hebben woensdag achter gesloten deuren overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de auteursrechtrichtlijn, inclusief de omstreden artikelen 11 en 13.

Na jaren van sleutelen aan de Europese auteursrechtrichtlijn is de tekst nu definitief, meldt Julia Reda, Europarlementariër, politicus van de Duitse Piratenpartij en criticus van het voorstel. De precieze uiteindelijke tekst volgt nog, maar volgens Reda is het resultaat het gevolg van het compromis dat Duitsland en Frankrijk vorige week bereikten.

Voor artikel 13 betekent dit volgens Reda dat internetdiensten hun best moeten doen voortijdig licenties te bemachtigen voor content die gebruikers mogelijk uploaden en dat sites moeten voorkomen dat gebruikers auteursrechtelijk beschermd werk uploaden dat door de rechthebbenden als zodanig is aangemerkt.

Hoewel de term filter niet in de tekst staat, wordt aangenomen dat sites weinig anders kunnen doen dan uploadfilters installeren, met alle kosten en foutmarges van dien. Kleine en nieuwe sites zijn uitgesloten van deze verplichting. Bij het compromis van Duitsland en Frankrijk was er sprake van diensten die minder dan drie jaar beschikbaar zijn, jaarlijks minder dan 10 miljoen euro omzetten en per maand minder dan 5 miljoen unieke bezoekers krijgen, maar niet duidelijk is of bij de uiteindelijke tekst iets gewijzigd is.

Als een dienst volgens de rechter te weinig gedaan heeft om de inbreuk te voorkomen, is deze aansprakelijk als ware deze de inbreukmaker zelf, wat er volgens de Europarlementariër toe zal leiden dat diensten zodanig zullen filteren dat de vrijheid van meningsuiting in het geding kan komen.

Artikel 11 heeft van critici de aanduiding linktaks gekregen. De tekst schrijft voor dat voor het overnemen van teksten van uitgevers, zoals van nieuwsberichten, een licentie vereist is, tenzij het om enkele woorden of erg korte snippets gaat. Onduidelijk is wat 'erg kort' is, zodat niet uit te sluiten is dat zelfs korte overgenomen tekstjes bij hyperlinks onder de licentieplicht gaan vallen. Voor dit artikel zijn geen uitzonderingen, zodat waarschijnlijk elke site die geld verdiend zich er aan zal moeten houden.

De volgende stap is dat de lidstaten in de Europese Raad over de richtlijn gaan stemmen. Om deze af te wijzen moeten dertien lidstaten of een hoeveelheid lidstaten die 35 procent van de EU vertegenwoordigen tegen stemmen, wat niet waarschijnlijk is aangezien de vorige keer slechts acht lidstaten, die 27 procent van de EU vertegenwoordigden, tegen waren. Ook het Europarlement kan het voorstel nog wegstemmen of aanpassen. Deze stemming vindt tussen 25 en 28 maart of tussen 15 en 18 april plaats.