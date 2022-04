Uploadfilters op contentplatforms lijken er dan toch echt te gaan komen. Het Hof van Justitie heeft deze filters in een recente rechtszaak niet afgeschoten, maar wel een aantal waarborgen vastgesteld die lidstaten moeten implementeren. Hoe zit dat?

Polen staat niet bekend als een land dat zich hard maakt voor het beschermen van fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. Samen met Hongarije is het niet vies van anti-EU-sentimenten en zit het weleens in het Europese beklaagdenbankje. In het geval van Polen wordt bijvoorbeeld gewezen op de manier waarop de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters is beknot. Je zou dan ook niet direct verwachten dat dit land zich voor het Europese Hof van Justitie hard maakt voor de vrijheid van meningsuiting.