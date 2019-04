EU-lidstaten keuren auteursrechtrichtlijn met 'uploadfilters' en 'linktaks' goed

In navolging van het Europees Parlement heeft de Raad van de Europese Unie ingestemd met de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn. Nederland stemde tegen en België onthield zich van stemming. De nieuwe wetgeving is er nu definitief door.

De nieuwe auteursrechtrichtlijn is met een flinke meerderheid van ruim 71 procent aangenomen. Dat was te zien in een livestream van de stemming. Nederland, Italië, Luxemburg, Polen, Finland en Zweden stemden tegen. België, Estland en Slovenië onthielden zich van stemming. Dat Nederland tegen zou stemmen was al bekend. Bij de stemming in het Europees Parlement eind maart stemden de meeste Nederlandse Europarlementariërs tegen.

Nu de Europese Raad de nieuwe regelgeving heeft goedgekeurd, is deze na een lang proces definitief. Europese lidstaten hebben vanaf nu 24 maanden de tijd om de vernieuwde auteursrechtrichtlijn te implementeren in hun eigen wetgeving.

De nieuwe wetgeving is volgens voorstanders een 'broodnodige' modernisering van het auteursrecht en zou artiesten beter moeten beschermen. Er is veel kritiek op de negatieve neveneffecten, zoals de komst van uploadfilters en linkbelastingen. Tweakers publiceerde eind maart een achtergrondartikel over de auteursrechtrichtlijn.