President Ecuador: Assange gebruikte ambassade als spionagecentrum

Lenín Moreno, president van Ecuador, zegt dat Julian Assange de ambassade gebruikte om andere landen te bespioneren. Zo zou hij belastende foto's hebben verspreid en probeerde hij andere landen te destabiliseren. Daarom heeft de president hem de ambassade uitgezet.

De president uit zijn beschuldigingen tegenover de Britse krant The Guardian. Volgens Moreno waren er 'faciliteiten' beschikbaar gesteld aan Assange waarmee hij zich bemoeide met de interne aangelegenheden van andere landen. "Wij kunnen het niet toelaten dat onze ambassade een spionagecentrum wordt", zegt Moreno volgens The Guardian. "Deze activiteiten gaan tegen onze asielvoorwaarden in."

Als concreet voorbeeld geeft Moreno de WikiLeaks-publicatie van documenten van het Vaticaan in januari 2019. Toen werden privébrieven van de paus verspreid. Die brieven laten volgens WikiLeaks een interne machtsstrijd zien binnenin de top van de katholieke kerk. Volgens Moreno was Assange daarbij betrokken.

Onlangs werden onder meer privéfoto's van Moreno en zijn familie verspreid door een site die gelinkt zou zijn aan WikiLeaks. De president stelt dat het uitzetten van Assange geen represaille was naar aanleiding van het uitlekken van die foto's. Moreno zegt Assange te hebben uitgezet omdat hij interne aangelegenheden van andere landen zou hebben proberen te beïnvloeden.

Assange vluchtte bijna zeven jaar geleden naar de Ecuadoriaanse ambassade in Londen nadat een Britse rechter oordeelde dat hij naar Zweden moest worden uitgezet. Afgelopen donderdag werd zijn asiel ingetrokken, waarna hij in de ambassade door de Britse politie werd gearresteerd. In het Verenigd Koninkrijk wacht hem een mogelijke celstraf van maximaal twaalf maanden voor het schenden van de borgtochtvoorwaarden, schrijft The Guardian.

De Verenigde Staten zegt nu Assange ervan te verdenken te hebben geholpen met computervredebreuk. Donderdag stuurde de openbaar aanklager een uitleveringsverzoek naar het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse openbaar aanklager zegt dat hij maximaal vijf jaar de gevangenis in kan gaan.

Zweden overweegt volgens The Guardian nu het eerdere onderzoek naar de vermeende verkrachtingen die Assange zou hebben gepleegd te heropenen. Als het land dat doet en ook een uitleveringsverzoek naar het Verenigd Koninkrijk stuurt, beslist het Verenigd Koninkrijk naar welk land Assange wordt uitgezet. Moreno zegt tegen de Britse krant de zekerheid te hebben gekregen dat de Australiër niet naar een land wordt uitgezet waar hij de doodstraf kan krijgen of gemarteld kan worden.