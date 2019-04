EFF: Ecuador heeft geen reden Zweedse privacyactivist vast te houden

Onder meer de Electronic Frontier Foundation en meerdere ontwikkelaarsorganisaties hebben Ecuador opgeroepen Ola Bini direct vrij te laten. Ze spreken van illegale detentie en stellen dat hij een onschuldige ontwikkelaar is. Volgens de EFF heeft Ecuador geen reden hem vast te houden.

De Zweedse programmeur en privacyactivist Ola Bini is vorige week donderdag op het vliegveld van Quito in Ecuador gearresteerd toen hij op weg was naar Japan, omdat hij volgens de autoriteiten zou samenspannen met WikiLeaks om de regering te destabiliseren. Volgens de EFF heeft Ecuador Ola onderdeel gemaakt van een mediaverhaal waarin wordt geclaimd dat hij deel uitmaakt van een groep Russische hackers die van plan was het land te destabiliseren. Dit zou een wraakactie zijn als reactie op de recente arrestatie van Julian Assange. Volgens María Paula Romo, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft Ola Julian Assange in de afgelopen jaren vaak bezocht.

Op een speciaal geopende website roepen de verschillende organisaties mensen op om zich te scharen achter een campagne om Bini vrij te krijgen. In een verklaring wordt hij door de opstellers omschreven als een ontwikkelaar die helemaal geen crimineel is en op illegale gronden is vastgezet. Daarbij zouden basisrechten voor verdachten zijn geschonden, zoals informatie over de aantijgingen, geruime tijd geen toegang tot de Zweedse consul of een vertaling in het Zweeds. Een rechter heeft een voorarrest van 90 dagen ingesteld, waarbij volgens de EFF dubieus bewijs is aangedragen en alle argumenten van de verdediging zijn verworpen.

Ola Bini is een internetbeveiligingsexpert, opensourcesoftwareontwikkelaar en een privacyactivist die met een geldige verblijfsvergunning al zes jaar in Ecuador woonde. Hij heeft onder meer bijgedragen aan het Decode-privacyproject van de Europese Unie.