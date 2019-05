Julian Assange krijgt zeventien nieuwe aanklachten voor schenden spionagewet VS

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zeventien nieuwe aanklachten geformuleerd jegens Julian Assange. Deze aanklachten draaien om allemaal om vermeende overtredingen van de Amerikaanse spionagewet

Een federale onderzoeksjury, overigens dezelfde jury die verantwoordelijk was voor Chelsea Mannings gang naar de cel omdat ze weigerde te getuigen, heeft een aanklacht met achttien onderdelen opgesteld, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. In de aanklacht wordt Assange verweten dat hij met Chelsea Manning zou hebben samengespannen en haar heeft geholpen om geheime informatie te verkrijgen en die heeft gepubliceerd, waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat hij dit deed om de Verenigde Staten of een andere natie te schaden. Dat levert in totaal zeventien overtredingen van de Amerikaanse Espionage Act uit 1917 op.

De Verenigde Staten hebben nog niet eerder met succes een niet-overheidsfunctionaris vervolgd voor het publiceren, verkrijgen of delen van onwettig verkregen geheime informatie, zegt Geoffrey Stone, hoogleraar rechtsgeleerdheid, tegen NBC News. WikiLeaks is verbolgen over de nieuwe aanklachten. De organisatie noemt het 'krankzinnigheid' en stelt dat dit het einde is van journalistiek rondom het thema van de nationale veiligheid en het einde van het Eerste amendement. WikiLeaks stelt ook dat dit een ongehoorde aanval op de vrije pers is. Freedom of the Press noemt het op Twitter een 'angstaanjagende bedreiging voor het Eerste amendement van de Amerikaanse grondwet' en stelt dat de aanklachten tegen Assange betekenen dat alle journalisten 'in extreem gevaar' zijn.

Volgens NBC heeft een Amerikaanse overheidsfunctionaris tegen journalisten gezegd dat 'Assange geen journalist is'. 'Geen verantwoordelijke persoon, journalist of wie dan ook zou bewust namen publiceren waarvan hij weet dat het geheime bronnen zijn in oorlogsgebieden', zei de functionaris. Volgens The New York Times gingen functionarissen van het ministerie van Justitie echter niet in op vragen over hoe de handelingen van Assange verschillen van reguliere onderzoeksjournalistiek. De krant meldt dat het net als veel andere nieuwsorganisaties precies dezelfde archieven van WikiLeaks ontving, zonder toestemming van de Amerikaanse overheid.

De zeventien nieuwe spionagegerelateerde aanklachten komen bovenop de al geformuleerde aanklacht van hacken; deze aantijging van computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer, waar Manning toegang toe had in haar rol als analist, is door de VS tot nu toe gebruikt als grond voor het verzoek voor uitlevering. Volgens een aanklager in de VS kon hij op basis daarvan maximaal vijf jaar celstraf krijgen, maar dat kan met de zeventien nieuwe aanklachten in totaal 175 jaar cel worden, omdat de maximale straf voor elk van de zeventien nieuwe aanklachten tien jaar bedraagt, aldus het ministerie tijdens een persconferentie in Washington.

Assange zit overigens nog in een cel in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd veroordeeld voor vijftig weken gevangenisstraf, omdat hij zeven jaar geleden de voorwaarden voor zijn borgtocht schond door niet voor de rechter te verschijnen. Dat werd mogelijk doordat Assange op 11 april in Londen werd gearresteerd nadat Ecuador zijn asielstatus introk. Daarmee werd zijn verblijf in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land onhoudbaar. Het is nu de vraag of en aan welk land Assange wordt uitgeleverd. Zowel de VS als Zweden willen dat het Verenigd Koninkrijk hem uitleveren. In Zweden wordt hij verdacht van verkrachting.