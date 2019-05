Verhuurmakelaar verliest gevoelige gegevens woningzoekenden bij hack

Criminelen hebben gevoelige gegevens van Nederlanders die zich ingeschreven hadden bij verhuurmakelaar NederWoon buitgemaakt. Het gaat niet alleen om naw-gegevens maar ook om bijvoorbeeld inkomensgeschiedenis.

NederWoon heeft de inbraak in hun systemen en de diefstal van gegevens donderdag aan klanten bekendgemaakt in een e-mail, meldt een gedupeerde Tweaker. De organisatie waarschuwt voor phishingmails en identiteitsdiefstal. Het gaat om accounts die tussen 2017 en 2019 zijn aangemaakt

Bij de inbraak zijn e-mail, telefoonnummer-, naam-, adres- en woonplaatsgegevens buitgemaakt. Daarnaast was het mogelijk bij NederWoon-accounts paspoortkopieën, werkgeversverklaringen, contracten en inkomensgeschiedenis toe te voegen. De criminelen konden ook bij die gegevens.

Tegenover De Stentor laat NederWoon weten nog te onderzoeken welke informatie precies is buitgemaakt. De organisatie claimt een nieuwe server te hebben opgezet en aanvullende technische maatregelen genomen te hebben.

NederWoon is een huurbemiddelaar met vestigingen in onder andere Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle. Het bedrijf heeft vijfduizend huurwoningen in eigen beheer en bemiddelt voor meer dan twintigduizend huurwoningen van vastgoedbeleggers.