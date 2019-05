VS-president Trump zegt dat Huawei onderdeel kan zijn van handelsverdrag

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat het mogelijk is dat Huawei onderdeel is van een handelsverdrag. Met zo'n handelsverdrag zou het verbod voor Amerikaanse bedrijven om te handelen met de Chinese fabrikant van smartphones, laptops en netwerkapparatuur mogelijk van tafel gaan.

Trump sprak over Huawei tijdens een persconferentie over boeren in het Witte Huis. Hij herhaalde dat de Amerikaanse overheid de Chinese fabrikant ziet als een gevaar. "Maar het is mogelijk dat ze onderdeel zijn van een handelsverdrag. Als we een deal maken, kan ik me voorstellen dat Huawei daar op de een of andere manier onderdeel van uitmaakt."

Op een vervolgvraag van een journalist over hoe dat eruit zou zien, zegt Trump dat het 'er goed uitziet voor de VS'. "Het is te vroeg om te zeggen hoe dat er precies uit zou zien", aldus de Amerikaanse president.

Het Amerikaanse ministerie van handel heeft Amerikaanse bedrijven verboden handel te drijven met Huawei en met zeventig bedrijven die aan de Chinese onderneming verwant zijn. Op basis van dit besluit zag Google zich onlangs genoodzaakt om Huawei niet langer een Android-licentie te verschaffen, terwijl ook ARM, Qualcomm, Broadcom en andere bedrijven de handel met Huawei beperkten of stillegden. Al volgde snel daarna een uitstel van drie maanden.