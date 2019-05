Autoriteit Persoonsgegevens ontving 20.000 privacyklachten sinds AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het eerste jaar na invoering van de AVG bijna 20.000 klachten ontvangen over privacyschendingen. De privacywaakhond ontving daarnaast in de eerste vijf maanden van 2019 bijna 8.000 meldingen over datalekken.

Die cijfers maakt de AP bekend op de vooravond van de eerste verjaardag van de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van kracht.

De AP ontving in de periode van 1 januari tot 1 mei 2019 in totaal 8.902 klachten over vermoedelijke privacyschendingen. In de periode sinds 25 mei 2018 waren dat er in totaal nog eens 11.000. Het gemiddelde aantal klachten van burgers sinds de AVG in werking is getreden ligt daarmee op zo'n 1.730 per maand. De privacywaakhond ontving in de eerste vier maanden van dit jaar ook nog 7.872 meldingen van datalekken. Als dat aantal doorzet zouden dat er in heel 2019 23.000 worden. Dat zouden er meer zijn dan in 2018; toen kwamen er in totaal 21.000 meldingen van datalekken binnen bij de AP.

Bedrijven zijn al sinds 1 januari 2016 verplicht datalekken door te geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook konden burgers al langer klachten over mogelijke privacyschendingen doorgeven aan de waakhond. Dat zijn er waarschijnlijk nu meer geworden omdat er meer bekendheid is over privacyrechten.

De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht iedere klacht en melding in behandeling te nemen. Dat is lastig, want de waakhond kampt al jaren met krappe budgetten en capaciteitsproblemen. Dat leidde vorig jaar al tot zorgen. De AP waarschuwde daarvoor al dat het lage budget mogelijk problemen op kon leveren voor een goede handhaving van de wet.