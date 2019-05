Belgische privacywaakhond legt eerste AVG-boete op van 2000 euro

De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit GBA heeft de eerste AVG-boete in het land uitgedeeld. De privacywaakhond legde een boete van tweeduizend euro op aan een burgemeester, omdat die e-mailadressen van burgers gebruikte in een campagne.

Het is de eerste Belgische boete sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking trad in het land. Dat gebeurde, net als overal in Europa, op 25 mei vorig jaar.

De boete komt voor rekening van een burgemeester van een niet nader genoemde gemeente. Een groep burgers was eerder in conflict met de burgemeester over een probleem rondom een kavelwijziging. De architect van de klagers had contact met de burgers en zette hen allen in de cc van een e-mail. De dag vóór de gemeenteraadsverkiezingen gebruikte de burgemeester die e-mail om een campagnebericht te versturen.

De Geschillenkamer van de GBA vond dat een overtreding van de AVG en legde naast een berisping ook een boete van tweeduizend euro op aan de burgemeester. De autoriteit geeft toe dat de geldboete 'bescheiden' is, maar zegt dat zij daartoe kwam vanwege 'de aard, de ernst en de duur van de inbreuk'. De GBA wil er een signaal mee afgeven. "Hoewel de boete bescheiden is, is de boodschap dat niet: de gegevensbescherming is een zaak van ons allen."

Volgens de GBA moeten juist burgemeesters extra goed opletten op dergelijke overtredingen. "Het feit dat politici gebruikmaken van persoonsgegevens voor hun verkiezingscampagnes, baart vele burgers zorgen", schrijft de GBA. "Houders van een overheidsmandaat moeten er zich van bewust zijn dat de gegevens die worden verkregen in het kader van een openbaar ambt, nooit opnieuw mogen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden."