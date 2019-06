Spaanse voetbalbond krijgt AVG-boete voor meeluisteren met microfoon

De Spaanse voetbalbond heeft een boete van 250.000 euro gekregen van de toezichthouder vanwege overtreding van de AVG. De bond luistert met de microfoon mee met app-gebruikers om illegale voetbalstreams op te sporen, maar zou daarover niet transparant genoeg zijn.

De voetbalbond La Liga gebruikte de smartphonemicrofoon van gebruikers die de app hebben gedownload om te luisteren naar het omgevingsgeluid. Dat gebeurde specifiek om te luisteren of een gebruiker in een bar stond en of daar een illegale voetbalstream werd afgespeeld. Volgens de Agencia Española Protección Datos, de Spaanse privacywaakhond, overtreedt La Liga met de functie de Europese privacywetgeving. Het zou voor gebruikers niet duidelijk genoeg zijn dat de app meeluistert, en het is te moeilijk permissie ervoor in te trekken.

In de uitspraak zegt de AEPD dat het voor gebruikers niet duidelijk is wanneer hun data wordt verzameld. Dat zou komen door 'de manier waarop mobiele telefoons werken', waardoor gebruikers zich niet goed genoeg kunnen herinneren dat zij de app ooit permissie hebben gegeven de microfoon te gebruiken. Volgens de privacywaakhond zou de app daarom elke keer aan moeten tonen wanneer de microfoon op de achtergrond geluid registreert. De AEPD hekelt ook het feit dat het te ingewikkeld is toestemming in te trekken.

De app van La Liga is in Spanje meer dan tien miljoen keer geïnstalleerd, al gebeurde het meeluisteren alleen op Android. Op dat platform werd de app vier miljoen keer gedownload. De bond maakte er geen geheim van dat het de omstreden meeluistermethode inzette; dat zei het vorig jaar al in een open brief.

La Liga is het oneens met de boete, schrijft de bond in een reactie. De bond vindt dat de AEPD zich niet genoeg verdiept heeft in de technologie, dat gebruikers tot twee keer toe expliciete toestemming geven voor de dataverzameling, en dat het altijd heeft meegewerkt aan onderzoeken en zich aan lokale regelgeving houdt. Ook zegt de bond dat de app enkel een fingerprint van het omgevingsgeluid maakt die 'uit slechts 0,75 procent van de data bestaat.' "De overige 99,25 procent wordt weggegooid, waardoor het technisch niet eens mogelijk is om stemmen of gesprekken te interpreteren." De bond gaat in beroep tegen de boete. Het stond verder al op de planning om de meeluisterfunctie later deze maand in z'n geheel uit de app te schrappen.