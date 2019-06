ING gaat persoonlijke aanbiedingen doen op basis van bij- en afschrijvingen

ING gaat klanten 'persoonlijke aanbiedingen' doen op basis van hun bij- en afschrijvingen. De bank heeft daarvoor zijn privacyverklaring bijgewerkt. Het gaat om aanbiedingen van ING zelf en klanten kunnen zich er voor afmelden.

Dat blijkt uit e-mails die meerdere tweakers hebben ontvangen. ING heeft het privacystatement maandag bijgewerkt; oudere versies zijn hier te vinden. "We informeren klanten hierover tussen 3 juni en 7 juli via inboxberichten in Mijn ING, de Mobiel Bankieren App, als bijsluiter bij de rekeningoverzichten en op onze site", schrijft ING in een reactie. In de nieuwe privacyverklaring staan voorbeelden van hoe ING bij- en afschrijvingen van klanten gebruikt om 'relevante ING-producten en -diensten bij klanten onder de aandacht te brengen'. Als voorbeeld noemt de bank bijvoorbeeld aanbiedingen omdat het bedrijf ziet dat een klant kinderbijslag krijgt. Zulke aanbiedingen krijgen klanten via Mijn ING, de app, via de nieuwsbrief en 'eventueel per post'.

De nieuwe privacyvoorwaarden gelden voor alle klanten, maar die kunnen zich wel afmelden voor de 'persoonlijke aanbiedingen'. Dat kan in de privacyinstellingen in Mijn ING. Volgens ING is het geen probleem dat een dergelijke functie niet opt-in is. "Volgens de AVG moet er een wettelijke grondslag zijn voor het gebruik van persoonsgegevens. Gerechtvaardigd belang is ook een wettelijke grondslag die gebruikt kan worden voor direct marketing." De bank zegt transparant te zijn over de veranderingen door uitleg te geven in de privacyverklaring.

Over die toestemming zet Martijn van der Veen, jurist bij Privacy First, zijn vraagtekens. "Je mag zulke voorwaarden wel eenzijdig wijzigen, maar als je klanten die zo oplegt kun je je afvragen of je ze dan wel echt een keus biedt."

Het is niet de eerste keer dat ING experimenteert met het gebruiken van klantgegevens voor persoonlijke aanbiedingen. In 2014 ontstond er ophef toen de bank dergelijke informatie wilde delen met externe adverteerders. Partijen zoals de Autoriteit Financiële Markten en het toenmalige College Bescherming Persoonsgegevens, de voorloper van de Autoriteit Persoonsgegevens, uitten kritiek op de plannen. Uiteindelijk stopte de bank dat plan. Tweakers heeft de instanties ook nu om een reactie gevraagd.

ING zegt dat er op dit moment geen plannen zijn om in de toekomst ook externe adverteerders toegang te geven. "We kunnen niet in de toekomst kijken, maar op dit moment is er absoluut geen sprake van verkoop van klantdata. Belangrijk om te weten is dat alle klantgegevens bij ons blijven. ING gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar klanten om."