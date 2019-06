Apple verwijdert dashboard met widgets uit macOS Catalina

Apple trekt in macOS 10.15 Catalina de stekker uit de Dashboard-functie . De tool met een overzicht van widgets was bij eerdere macOS-versies al lastiger toegankelijk en is in de testversie van de nieuwe macOS-versie verdwenen.

De website Appleosophy heeft een blik geworpen op de maandag begonnen bèta van macOS Catalina en stelt dat de functie waarschijnlijk definitief verdwenen is. Er werd een poging gedaan via een commando in de Terminal, om zodoende het verschijnen van het dashboard te forceren. Volgens Appleosophy werkte deze methode voorheen altijd bij een inactief dashboard, maar deze keer lukte het niet. Dashboard verscheen ook niet na een poging tot een herstart. Daarnaast is het icoontje van Dashboard in de applicatielijst afwezig; er staat nu een groot vraagteken in het icoontje. Datzelfde geldt voor iTunes, waarvan al bekend is dat het verdwijnt en door drie andere apps wordt vervangen.

Tweakers heeft het verdwijnen van de functie kunnen bevestigen. Bij de instellingen van Mission Control is de optie om Dashboard te activeren verdwenen in de bèta van macOS 10.15 Catalina. Standaard stond Dashboard bij vorige versies van macOS al uitgeschakeld bij deze optie.

Dashboard werd veertien jaar geleden geïntroduceerd met Mac OS X 10.4 en werd in 2011 met versie 10.7 voor het laatst voorzien van een update. Met de app werd het concept van widgets voor het eerst uitgebracht voor het desktopbesturingssysteem van Apple, met bijvoorbeeld widgets voor de klok, kalender en een rekenmachine. Met versie 10.10 werd Dashboard standaard uitgeschakeld, al konden gebruikers de widgets nog wel handmatig tevoorschijn toveren. In versie 10.14 werd toegang nog moeilijker gemaakt, door het in Mission Control te verbergen en of het kon via het Dock worden toegevoegd.

Apple heeft het verdwijnen van Dashboard nog niet officieel gecommuniceerd, maar de bevindingen in de bèta van macOS Catalina lijken definitief te bevestigen dat er met versie 10.15 een einde aan de functie is gekomen. Apple introduceerde maandag macOS Catalina, met als belangrijkste vernieuwingen het verdwijnen van iTunes, de mogelijkheid om een iPad als tweede scherm in te zetten en de toevoeging van ondersteuning om een Mac volledig te bedienen met stemcommando's.