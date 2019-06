Apple introduceert macOS Catalina waarbij iPad als tweede scherm inzetbaar is

Apple heeft een preview gegeven van macOS Catalina, het nieuwe besturingssysteem voor desktops. Een van de belangrijkste vernieuwingen is Sidecar, waardoor een iPad is in te zetten als tweede scherm. Ook verdwijnt iTunes. Maandag verschijnt de bèta van de nieuwe macOS-versie.

Sidecar is een nieuwe functie waarmee gebruikers hun bureaublad van bijvoorbeeld hun MacBook Pro kunnen uitbreiden met de iPad als een tweede scherm, schrijft Apple. Dit betekent dat de Apple Pencil en de iPad ook te gebruiken zijn als een tekentool voor bepaalde Mac-apps die dit ondersteunen. Apps als iWork, Final Cut Pro X en Adobe Illustrator ondersteunen Sidecar.

Een andere belangrijke wijziging is het verdwijnen van iTunes. De vervanging komt in de vorm van drie nieuwe apps die het volgens Apple veel gemakkelijker maken voor gebruikers om muziek, tv-programma's, films en podcasts te bekijken of beluisteren. De drie apps zijn de nieuwe Muziek-app, de nieuwe Apple TV-app en de Apple Podcasts-app.

Verder introduceert macOS Catalina een nieuwe manier om een Mac volledig te bedienen met stemcommando's, wat vooral gericht is op gebruikers met een fysieke beperking die bijvoorbeeld niet in staat zijn een muis te hanteren. Door middel van Siri kunnen ze met hun eigen stem de computer aansturen en de stembediening is nu ook beschikbaar in iOS en iPadOS.

Op het vlak van beveiliging controleert Gatekeeper bij alle apps of er sprake is van bekende beveiligingsproblemen en alle apps moeten nu om toestemming vragen om toegang te krijgen tot de gebruikersdocumenten. Met de functie 'Approve with Apple Watch’ kunnen veel beveiligingsvragen via de smartwatch van Apple worden beantwoord. Verder wordt door de nieuwe Find My-app de locatie van een gestolen of zoekgeraakte Mac anoniem via een ander Apple-apparaat aan de eigenaar doorgegeven.

MacOS Cataline, ofwel versie 10.15, voegt ook de functie Schermtijd toe. Dit geeft gebruikers inzicht in de tijd die ze doorbrengen bij het gebruik van websites en apps. Daarbij kunnen limieten worden ingesteld om het gebruik van bepaalde apps aan banden te leggen. Als er een bepaalde maximale schermtijd wordt ingesteld, kan dat worden gesynchroniseerd worden via iCloud, zodat de tijdsduur van het gebruik op iPhone, iPad en Mac bij elkaar wordt opgeteld.