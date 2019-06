Apple hernoemt iOS voor iPads naar iPadOS

Apple hernoemt iOS voor tablets naar iPadOS. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC. Er komen nieuwe functies in iPadOS ten opzichte van iOS, vooral om het gebruik van meerdere apps tegelijk te vergemakkelijken.

De stap kwam voor de aankondiging tijdens WWDC al naar buiten doordat Apple iPadOS al noemde op de eigen ontwikkelaarssite, in de lijst van besturingssystemen waarvoor ontwikkelaars software kunnen maken. Apple hernoemde iPhone OS naar iOS in 2010 toen de iPad uitkwam. Hoewel de Apple Watch en Apple TV een afgeleide van iOS draaien, noemde de fabrikant die software tvOS en watchOS en gaf het eigen versienummers mee.

De stap moet duidelijk maken dat de iPad-software afwijkt van iOS zoals het draait op iPhones. Het besturingssysteem blijft op iPhones wel iOS heten, vermoedelijk omdat het ook nog draait op de iPod touch, waarvan vorige week een nieuwe versie uitkwam.

Veel wijzigingen zijn gericht op de iPad Pro's. Zo profiteren die van de lagere latency bij input van de Pencil in iPadOS. Die gaat omlaag van 20ms naar 9ms, zo claimt Apple. Daarnaast is er een PencilKit-sdk voor ontwikkelaars om een set tools voor bewerking met de Pencil te integreren in apps. De iPad Pro's van vorig jaar kunnen eindelijk meer met de usb-c-poort die Apple erin zette. Die gaat usb-sticks ondersteunen. Daarnaast is het mogelijk om foto's rechtstreeks te importeren in Adobe Lightroom of een ander fotoprogramma. Dat is onder iOS 12 niet mogelijk.

In de interface zijn ook wijzigingen aangebracht. Zo is het mogelijk om widgets aan de linkerkant van het homescreen neer te zetten. Daarnaast is het mogelijk om meerdere vensters van dezelfde app te openen, zoals een mailbox en een mail in verschillende vensters. Die zijn naast elkaar te gebruiken of helemaal los van elkaar. Ook apps van derden ondersteunen automatisch de nieuwe functie. Kopiëren en plakken van tekst kan nu met gebaren met drie vingers, net als het ongedaan maken van een bewerking.

In de slide-overfunctie voor apps zit nu een eigen home-balk, zodat het mogelijk is om van secundaire app in beeld te wijzigen. Ook zijn er keyboard-shortcuts voor Safari, dat vanaf de komende versie van iPadOS bovendien standaard de desktopversie van sites laat zien, in plaats van de mobiele versie.