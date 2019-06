iOS 13 krijgt donkere modus en moet prestaties iPhones verbeteren

Apple heeft iOS 13 aangekondigd. De fabrikant heeft de software vooral gericht op het verbeteren van de prestaties. Zo moeten apps tot twee keer zo snel opstarten en moeten updates en apps in de App Store veel kleiner zijn. Ook is er een donkere modus.

Apps in de App Store zijn tot 50 procent kleiner zijn, terwijl updates tot 60 procent kleiner moeten zijn door een nieuwe manier van apps compileren voor distributie in de App Store. Ook moet Face ID op iPhone X-telefoons tot 30 procent sneller zijn, maar hoe dat gebeurt, is onduidelijk.

Ook heeft Apple weer nieuwe privacy-opties toegevoegd. Zo is het mogelijk om een app slechts eenmalig de locatie te geven en de volgende keer weer te vragen. Ook kunnen apps niet langer via wifi- of bluetoothtracking de locatie achterhalen.

Daarnaast komt Apple met een eigen login-systeem, als alternatief voor inloggen met Facebook en Google in apps. Daardoor kunnen apps de gebruiker authenticeren zonder dat de gebruiker gegevens krijgt. Daarin komt onder meer een optie om een mailadres te verbergen door een ontwikkelaar te voorzien van een anoniem mailadres dat Apple automatisch forward naar het eigen adres van gebruikers. Dat zal ook werken in browsers op andere platformen.

Bovendien heeft Apple het menu om zaken te delen gewijzigd. Net als in Android geeft iOS voortaan suggesties voor personen om zaken te delen. Het toetsenbord krijgt de optie om te vegen om te typen, zoals toetsenborden van andere ontwikkelaars al sinds meer dan vijf jaar hebben.

Ook zijn er diverse apps gewijzigd. Zo krijgt Kaarten in de VS een update met nieuwe details doordat Apple auto's heeft laten rondrijden met sensors. Vanaf volgend jaar komen de nieuwe kaarten in andere landen, maar welke dat zijn, is onbekend. Ook krijgen Memoji's een update met opties voor make-up. Daarnaast genereert iOS 13 een stickerpack van Memoji's, die ook bruikbaar zijn in chatapps van derden zoals WhatsApp. Dat gebeurt via het Apple-toetsenbord.

De Foto's-app krijgt bewerkingsfuncties voor video's. Zo is het mogelijk om effecten en filters toe te voegen aan video's. Ook krijgen foto's meer bewerkfuncties. De nieuwe Foto's-app kan bovendien automatisch duplicaten en foto's van bonnetjes of screenshots verwijderen in de tabbladen Dagen, Weken of Maanden. Die heeft ook autoplay voor video's.

Op het gebied van uiterlijk heeft Apple een donkere modus toegevoegd. Apple brengt iOS 13 gelijk uit als bèta voor ontwikkelaars, terwijl de definitieve versie in het najaar zal verschijnen.